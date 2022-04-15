США начнут обучать украинских военных работе с новым вооружением

В США разрабатывается план обучения военных ВСУ работе с новым вооружением. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газете The Washington Post.

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Как уточняется, Минобороны США планирует проводить обучение в течение нескольких дней. Предполагается, что за это время украинские военные научатся использовать 155-миллиметровые гаубицы, противоартиллерийские радары и радары систем ПВО Sentinel.

Недавно президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн. Вашингтон поставит Киеву дальнобойную артиллерию, бронетранспортеры, вертолеты, противопехотные мины, средства радиолокационной защиты и боеприпасы.

По мнению Байдена, в ближайшее время на Донбассе пройдут крупные бои на открытых полях, именно поэтому было принято решение значительно расширить перечень видов вооружений, предоставляемых Киеву.