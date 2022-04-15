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1 час назад

США начнут обучать украинских военных работе с новым вооружением

Елена Прошина

В США разрабатывается план обучения военных ВСУ работе с новым вооружением. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на газете The Washington Post.

США начнут обучать украинских военных работе с новым вооружением
Фото: ReutersReuters

Как уточняется, Минобороны США планирует проводить обучение в течение нескольких дней. Предполагается, что за это время украинские военные научатся использовать 155-миллиметровые гаубицы, противоартиллерийские радары и радары систем ПВО Sentinel.

Недавно президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $800 млн. Вашингтон поставит Киеву дальнобойную артиллерию, бронетранспортеры, вертолеты, противопехотные мины, средства радиолокационной защиты и боеприпасы.

По мнению Байдена, в ближайшее время на Донбассе пройдут крупные бои на открытых полях, именно поэтому было принято решение значительно расширить перечень видов вооружений, предоставляемых Киеву.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила, что поставки вооружения Украине только усугубляют ситуацию в регионе и затягивают конфликт. Также в документе отмечается, что дальнейшее вооружение Украины может привести к «непредсказуемым последствиям».

Армия,Джозеф Байден,
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