Масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам в Киеве будут наращиваться в случае любых атак или диверсий на российской территории. Как сообщает РИА Новости, об этом предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.