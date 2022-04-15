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27 минут назад

Минобороны заявило об ответных ударах по Киеву в случае атак на Россию

Елена Прошина

Масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам в Киеве будут наращиваться в случае любых атак или диверсий на российской территории. Как сообщает РИА Новости, об этом предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будут наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — заявил он.

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