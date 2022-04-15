В Казахстане объяснили отказ от парада ко Дню Победы

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42 минуты назад

В Казахстане не будут проводить военный парад из-за экономии средств

ТАСС

Министерство обороны Казахстана в связи с экономией средств и необходимостью решения других задач не планирует проведение в этом году военного парада, посвященного Дню защитника Отечества, который отмечают 7 мая, и Дню Победы 9 мая. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства.

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Фото: ТАССТАСС

"Проведение военного парада в Казахстане в 2022 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач. В частности, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана, выполнение задач по обеспечению охраны и обороны государственных и военных объектов", - говорится в сообщении.

Ранее в министерстве сообщили, что в 2022 году проведение военного парада, посвященного 30-летию образования Вооруженных сил Республики Казахстан и Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, не планируется. При этом намечены порядка 50 военно-патриотических мероприятий, а также мероприятий по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных сил Казахстана.

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В 2021 и 2020 годах в Казахстане также не проводили военный парад в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы из-за сложившейся эпидемической ситуации на фоне распространения коронавируса. При этом в военных гарнизонах организовали памятные мероприятия. Представители Минобороны и органов военного управления поздравили ветеранов Великой Отечественной войны по месту их жительства.

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