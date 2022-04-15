Хинштейн предложил выпустить почтовые марки с героями СВО на Украине

"Полагаю, нам крайне необходимо сейчас свое внимание направить на увековечивание памяти о героях, которые получают это звание [Герой России] сегодня, о тех, кто защищает интересы Отечества на территории Донецкой, Луганской народных республик, на территории России. Я упомянул о выпуске марок, посвященных городам трудовой доблести. Но, мне кажется, будет правильно, если мы также выдвинемся с инициативой об издании марок в этом году, посвященных Героям Российской Федерации, удостоенным этого звания именно за участие в специальной военной операции", - обратился политик к участникам ежегодного заседания общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" в пятницу.