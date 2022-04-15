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16 минут назад

Хинштейн предложил выпустить почтовые марки, посвященные героям спецоперации на Украине

ТАСС

Глава комитета Госдумы по информполитике, координатор партийного проекта "Единой России" "Историческая память" Александр Хинштейн предложил выпустить почтовые марки, посвященные Героям России, удостоенным этого звания за участие в специальной военной операции на Украине.

Хинштейн предложил выпустить почтовые марки с героями СВО на Украине
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

"Полагаю, нам крайне необходимо сейчас свое внимание направить на увековечивание памяти о героях, которые получают это звание [Герой России] сегодня, о тех, кто защищает интересы Отечества на территории Донецкой, Луганской народных республик, на территории России. Я упомянул о выпуске марок, посвященных городам трудовой доблести. Но, мне кажется, будет правильно, если мы также выдвинемся с инициативой об издании марок в этом году, посвященных Героям Российской Федерации, удостоенным этого звания именно за участие в специальной военной операции", - обратился политик к участникам ежегодного заседания общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" в пятницу.

24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине, целями которой являются демилитаризация и денацификация страны. ДНР и ЛНР начали операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева.

Армия,Политика,Александр Хинштейн,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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