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8 минут назад

Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак на Россию

Lenta.ru

Масштабы ракетных ударов Вооруженных сил России (ВС РФ) по объектам в Киеве будут наращиваться в случае любых атак или диверсий на российской территории, предупредил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводит РИА Новости.

Минобороны предупредило об ответных ударах по Киеву в случае атак на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал он.

Конашенков также сообщил, что ночью ракета морского базирования «Калибр» поразила Жулянский машиностроительный завод «Визар» на окраине Киева. Были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Всего в разных районах поражены 13 военных объектов.

14 апреля губернатор Брянской области сообщил об обстреле поселка Климово. По утверждению главы региона, обстрел совершили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как уточнили в Следственном комитете России (СКР), при обстреле семь человек получили ранения, также были повреждены как минимум шесть домов.

Армия,Игорь Конашенков,Следственный комитет,Верховный суд,
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