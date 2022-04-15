Минобороны сообщают об уничтожении Ми-8, атаковавшего Брянщину

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, нанесший авиаудар 14 апреля по населенному пункту Климово в Брянской области.

Фото: ТАСС ТАСС

Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении "Газеты.Ru".

По его словам, украинский вертолет был сбит ЗРК С-400 в районе населенного пункта Городня Черниговской области, когда возвращался на авиабазу.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что украинские войска нанесли не менее шести авиаударов по поселку Климово под Брянском — населенный пункт находится на расстоянии около десяти километров от российско-украинской границы.