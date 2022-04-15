Минобороны сообщают об уничтожении Ми-8, атаковавшего Брянщину

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, нанесший авиаудар 14 апреля по населенному пункту Климово в Брянской области.
Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении "Газеты.Ru".
По его словам, украинский вертолет был сбит ЗРК С-400 в районе населенного пункта Городня Черниговской области, когда возвращался на авиабазу.
Ранее в Следственном комитете России заявили, что украинские войска нанесли не менее шести авиаударов по поселку Климово под Брянском — населенный пункт находится на расстоянии около десяти километров от российско-украинской границы.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.