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1 час назад

Минобороны РФ: ВС РФ сбили вертолет Ми-8, атаковавший поселок Климово в Брянской области

Газета.Ruиещё 5

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, нанесший авиаудар 14 апреля по населенному пункту Климово в Брянской области.

Минобороны сообщают об уничтожении Ми-8, атаковавшего Брянщину
Фото: ТАССТАСС

Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении "Газеты.Ru".

По его словам, украинский вертолет был сбит ЗРК С-400 в районе населенного пункта Городня Черниговской области, когда возвращался на авиабазу.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что украинские войска нанесли не менее шести авиаударов по поселку Климово под Брянском — населенный пункт находится на расстоянии около десяти километров от российско-украинской границы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.

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