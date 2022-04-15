Российские военные ликвидировали наемников польской ЧВК под Харьковом

Ударом ракетных войск России в Харьковской области ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании (ЧВК), сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

"Ракетными войсками в населенном пункте Изюмское Харьковской области в результате удара ликвидирован отряд наемников польской частной военной кампании, уничтожены до 30 польских наемников", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, ВС России был поражен 221 военный объект Украины, в том числе 12 пунктов управления, 176 опорных пунктов и районы сосредоточения живой силы противника, подавлено 12 огневых позиций артиллерии.