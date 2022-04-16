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31 минуту назад

Главком ВМФ России провёл встречу с экипажем крейсера «Москва» в Севастополе

RT на русскомиещё 8

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов встретился с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Евменов заявил, что офицеры, мичманы и матросы крейсера продолжат службу в Военно-морском флоте.

Крейсер «Москва» затонул

Ранее стало известно, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.

Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.

Армия,Видео,Николай Евменов,Минобороны России,
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