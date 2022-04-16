Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов встретился с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование ЧФ провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Евменов заявил, что офицеры, мичманы и матросы крейсера продолжат службу в Военно-морском флоте.
Ранее стало известно, что в результате пожара на ракетном крейсере «Москва» произошёл взрыв боезапаса, экипаж корабля был эвакуирован.
Позднее крейсер «Москва» затонул при буксировке в условиях шторма.