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14 минут назад

МО РФ сообщило, что в Харьковской области сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины

ТАСС

Российские средств противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей населенного пункта Климово в Брянской области. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны (МО) РФ Игорь Конашенков.

В Харьковской области сбит украинский истребитель Су-27
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Городня Черниговской области при возвращении на авиабазу зенитным ракетным комплексом С-400 был сбит украинский вертолет Ми-8, совершивший 14 апреля атаку на жителей мирного населенного пункта Климово в Брянской области", - отметил он.

Конашенков также сообщил, что в Харьковской области сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины. Высокоточными ракетами в районе Ясеневое уничтожена пусковая установка ракет "Точка-У" ВСУ и до 50 националистов.

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По его словам, вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов, 456 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2 213 танков и бронемашин ВСУ, а также 249 установок реактивных систем залпового огня.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 132 самолета, 105 вертолетов, 245 зенитных ракетных комплексов, 456 беспилотных летательных аппаратов, 2 213 танков и других боевых бронированных машин, 249 установок реактивных систем залпового огня, 966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 110 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Оперативно-тактической авиацией России за ночь уничтожено 13 военных объектов Украины.

Российские военные за ночь уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования семь украинских объектов.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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