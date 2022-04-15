МО РФ опубликовало кадры работы беспилотника "Форпост"

Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата "Форпост" по обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и военной технике ВСУ во время специальной военной операции.
"В ходе выполнения полетного задания расчетом БЛА была обнаружена колонна военной техники ВСУ, совершавшая марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением", - сообщили в военном ведомстве.
По словам начальника расчета БЛА, до этого комплекс применялся в Сирии, где показал себя отлично.
"Сейчас их модернизируют, улучшают, и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания, и поражения. Потенциал у него есть и со временем будет только раскрываться", - сказал военнослужащий.