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17 минут назад

Минобороны РФ опубликовало кадры работы беспилотника "Форпост" на Украине

ТАСС

Минобороны России опубликовало кадры работы расчета беспилотного летательного аппарата "Форпост" по обнаружению и контролю точности нанесения ударов по объектам и военной технике ВСУ во время специальной военной операции.

МО РФ опубликовало кадры работы беспилотника "Форпост"
Фото: ТАССТАСС

"В ходе выполнения полетного задания расчетом БЛА была обнаружена колонна военной техники ВСУ, совершавшая марш. Координаты обнаруженных целей в режиме реального времени передавались на пункт управления, после чего по военной технике ВСУ был нанесен удар высокоточным вооружением", - сообщили в военном ведомстве.

По словам начальника расчета БЛА, до этого комплекс применялся в Сирии, где показал себя отлично.

"Сейчас их модернизируют, улучшают, и комплекс становится только лучше. До этого не было возможности огневого поражения, сейчас уже есть и целеуказания, и поражения. Потенциал у него есть и со временем будет только раскрываться", - сказал военнослужащий.

Армия,Минобороны России,
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