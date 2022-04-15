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1 час назад

СМИ: не менее 90 палестинцев пострадали в ходе столкновений с израильскими военными

ТАСС

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на территории мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, возросло до 90. Об этом сообщает в пятницу палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на данные Палестинского общества Красного Полумесяца

90 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными
Фото: ТАССТАСС

По сведениям агентства, военнослужащие израильской армии ворвались во дворы мечети Аль-Акса после утренней молитвы, применив против прихожан резиновые пули, светошумовые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Бригады медиков Палестинского общества Красного Полумесяца оказали помощь не менее 67 пострадавшим.

Ранее сообщалось, что бригады медиков Палестинского общества Красного Полумесяца оказали помощь не менее 67 пострадавшим. Позже число пострадавших возросло до 90, из которых 27 были доставлены в больницы Иерусалима.

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