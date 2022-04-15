90 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военными

Число палестинцев, пострадавших в столкновениях с израильскими военными на территории мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, возросло до 90. Об этом сообщает в пятницу палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на данные Палестинского общества Красного Полумесяца

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По сведениям агентства, военнослужащие израильской армии ворвались во дворы мечети Аль-Акса после утренней молитвы, применив против прихожан резиновые пули, светошумовые гранаты, а также гранаты со слезоточивым газом. Бригады медиков Палестинского общества Красного Полумесяца оказали помощь не менее 67 пострадавшим.