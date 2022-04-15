В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
1 час назад

Стали известны вкусы украинских эскортниц-диверсанток

В Херсоне были обнаружены данные об эскортницах, которых украинская разведка использовала в роли информаторов, для выполнения особых поручений и даже диверсий. Об этом пишет РИА Новости.

Стали известны вкусы украинских эскортниц-диверсанток
Фото: ReutersReuters

Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 дам легкого поведения, завербованных службой внешней разведки Украины, которые до сих пор могут работать на территории РФ и Европы. Среди материалов – анкеты трех женщин, которые они лично заполняли в СВРУ.

В анкетах женщины указывали свои любимые фильмы, худшие особенности, как именно их называют друзья, а также описывали идеального мужчину. Так, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года, однако в графе «Мои любимые фильмы» она написала «боевики, комедии, и еще люблю мультики». А в графе «Мои друзья называют меня» указала «Ника, Никки».

При этом в эскизе письма, которое предполагалось рассылать мужчинам для знакомств, она предпочла представиться как «Вероника, мне 21 лет».

Источник издания в российских силовых структурах рассказал, что Белая вышла замуж за гражданина Белоруссии и «ударилась в религию».

В свою очередь Ольга Бойко в своей анкете описала идеального мужчину как похожего «на Бреда Питта или Тома Круза». А Инна Голуб, 1992 года рождения, сообщила в анкете, что друзья называют ее «обезбашенной».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Армия,Ольга Бойко,Том Круз,Владимир Путин,СВР России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители