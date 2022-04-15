Стали известны вкусы украинских эскортниц-диверсанток

В Херсоне были обнаружены данные об эскортницах, которых украинская разведка использовала в роли информаторов, для выполнения особых поручений и даже диверсий. Об этом пишет РИА Новости.

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Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 дам легкого поведения, завербованных службой внешней разведки Украины, которые до сих пор могут работать на территории РФ и Европы. Среди материалов – анкеты трех женщин, которые они лично заполняли в СВРУ.

В анкетах женщины указывали свои любимые фильмы, худшие особенности, как именно их называют друзья, а также описывали идеального мужчину. Так, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года, однако в графе «Мои любимые фильмы» она написала «боевики, комедии, и еще люблю мультики». А в графе «Мои друзья называют меня» указала «Ника, Никки».

При этом в эскизе письма, которое предполагалось рассылать мужчинам для знакомств, она предпочла представиться как «Вероника, мне 21 лет».

Источник издания в российских силовых структурах рассказал, что Белая вышла замуж за гражданина Белоруссии и «ударилась в религию».

В свою очередь Ольга Бойко в своей анкете описала идеального мужчину как похожего «на Бреда Питта или Тома Круза». А Инна Голуб, 1992 года рождения, сообщила в анкете, что друзья называют ее «обезбашенной».