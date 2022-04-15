Стали известны вкусы украинских эскортниц-диверсанток

В Херсоне были обнаружены данные об эскортницах, которых украинская разведка использовала в роли информаторов, для выполнения особых поручений и даже диверсий. Об этом пишет РИА Новости.
Российские силовики в Херсоне нашли материалы на почти 20 дам легкого поведения, завербованных службой внешней разведки Украины, которые до сих пор могут работать на территории РФ и Европы. Среди материалов – анкеты трех женщин, которые они лично заполняли в СВРУ.
В анкетах женщины указывали свои любимые фильмы, худшие особенности, как именно их называют друзья, а также описывали идеального мужчину. Так, Вероника Белая родилась 19 марта 1989 года, однако в графе «Мои любимые фильмы» она написала «боевики, комедии, и еще люблю мультики». А в графе «Мои друзья называют меня» указала «Ника, Никки».
При этом в эскизе письма, которое предполагалось рассылать мужчинам для знакомств, она предпочла представиться как «Вероника, мне 21 лет».
Источник издания в российских силовых структурах рассказал, что Белая вышла замуж за гражданина Белоруссии и «ударилась в религию».
В свою очередь Ольга Бойко в своей анкете описала идеального мужчину как похожего «на Бреда Питта или Тома Круза». А Инна Голуб, 1992 года рождения, сообщила в анкете, что друзья называют ее «обезбашенной».
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».