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18 минут назад

Китай проведет учения в районе Тайваня из-за "ошибочных сигналов" США

ТАССиещё 1

Авиация и флот Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проведут учения в Восточно-Китайском море и в районе Тайваня из-за "ошибочных сигналов" США по вопросу острова. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Восточной зоны боевого командования НОАК.

Китай нашел ответ на "ошибочные сигналы" США
Фото: ReutersReuters

"15 апреля Восточная зона боевого командования НОАК проведет совместные учения по проверке боеготовности нескольких родов и видов войск в акватории и воздушном пространстве Восточно-Китайского моря и вокруг Тайваня. В них примут участие эсминцы, фрегаты, бомбардировщики, истребители и другие силы", - сказано в сообщении.

"Эти действия направлены против неоднократных ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня", - говорится в заявлении.

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