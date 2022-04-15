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38 минут назад

Кадыров опубликовал видео с работой чеченского спецназа в Мариуполе

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил ролик, в котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. Об этом сообщается в Telegram-канале политика, передает РИА "Новости".

Кадыров обратил внимание, что "методы отнюдь не деликатные".

"Бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с моими дорогими братьями - Замидом Чалаевым и Исой Таймасхановым "Хамас" ведут позиционные бои..." - пояснил глава региона.

Как добавил Кадыров, благодаря разведывательному дрону устанавливаются огневые позиции противника. "Российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца", - отметил Кадыров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина ввела военное положение на всей территории страны.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Хамас,
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