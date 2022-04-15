Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил ролик, в котором чеченские бойцы ведут позиционные бои с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. Об этом сообщается в Telegram-канале политика, передает РИА "Новости".

Кадыров обратил внимание, что "методы отнюдь не деликатные".

"Бойцы Полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с моими дорогими братьями - Замидом Чалаевым и Исой Таймасхановым "Хамас" ведут позиционные бои..." - пояснил глава региона.

Как добавил Кадыров, благодаря разведывательному дрону устанавливаются огневые позиции противника. "Российские войска все равно продолжили бы освобождение Мариуполя до победного конца", - отметил Кадыров.