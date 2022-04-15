В Балтийское море вошли корабли НАТО

Корабли первой постоянной морской группы вошли в Балтийское море, где будут принимать участие в учениях с государствами-партнерами и странами-союзниками. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.

Сейчас на место прибыла только часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1. Другие корабли должны прибыть 15 апреля. Известно, что они пришвартуются в старом круизном терминале Таллинского порта.

По информации эстонской телерадиовещательной компании, главная их цель — это демонстрация присутствия союзников в регионе Балтийского моря.

Уже на будущей неделе присоединятся к учениям эстонские морпехи.

Ранее сообщалось, что источник в российских силовых ведомствах со ссылкой на информаторов в украинских войсках рассказал журналистам, что в Одессе начала работу секретная мониторинговая группа НАТО.