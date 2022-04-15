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1 час назад

В России создадут космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы

BFM.RU

Космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы планируют создать в долгосрочной перспективе в России на основе группировки спутников. Об этом рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде».

В России планируют создать космический сегмент войск РЭБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, на данный момент определены приоритетные направления развития войск РЭБ.

Помимо космического сегмента планируется создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотников. Будут разрабатываться системы поражения радиоэлектронных средств мощным электромагнитным излучением. Планируется также создать единое информационно-коммуникационное пространство войск РЭБ и интегрировать его в единое информационно-коммуникационное пространство Вооруженных сил РФ, рассказал Ласточкин.

Армия,Юрий Ласточкин,
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