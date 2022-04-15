В России планируют создать космический сегмент войск РЭБ

Космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы планируют создать в долгосрочной перспективе в России на основе группировки спутников. Об этом рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде».

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По его словам, на данный момент определены приоритетные направления развития войск РЭБ.