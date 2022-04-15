В России планируют создать космический сегмент войск РЭБ

Космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы планируют создать в долгосрочной перспективе в России на основе группировки спутников. Об этом рассказал начальник войск РЭБ Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин в интервью «Красной звезде».
По его словам, на данный момент определены приоритетные направления развития войск РЭБ.
Помимо космического сегмента планируется создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотников. Будут разрабатываться системы поражения радиоэлектронных средств мощным электромагнитным излучением. Планируется также создать единое информационно-коммуникационное пространство войск РЭБ и интегрировать его в единое информационно-коммуникационное пространство Вооруженных сил РФ, рассказал Ласточкин.