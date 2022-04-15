В Минобороны рассказали о прослушке телефонов спецслужбами НАТО

Широкое применение сотовых систем связи для обеспечения деятельности организаций Минобороны РФ и других органов исполнительной власти способствовало формированию новой области деятельности иностранной разведки. Об этом в интервью газете "Красная звезда" рассказал начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

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По его словам, спецслужбы стран НАТО активно используют ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. Это дает возможность прослушивать сотовые телефоны и просматривать текстовые сообщения, а также выборочно блокировать абонентов и дезинформировать их, рассылая ложные сообщения.

Ласточкин отметил, что к решению данной проблемы подключились ученые. Ими разработана система противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи. Система способна обнаруживать ложную базовую станцию, выявлять ее местонахождение, блокировать технический канал утечки информации и восстанавливать связи с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи.