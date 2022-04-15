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4 минуты назад

В РЭБ заявили о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО

ТАССиещё 6

Спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

В РЭБ заявили о прослушке телефонов спецслужбами стран НАТО
Фото: ТАССТАСС

"Уже сегодня специальными службами стран НАТО активно используются ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи. При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений", - рассказал Ласточкин в интервью "Красной звезде".

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В свою очередь молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов. Она помогает обнаружить ложную базовую станцию, определить ее местоположение и заблокировать технический канал утечки информации. После этого, отметил Ласточкин, связь с легитимной базовой станцией оператора сотовой связи стандартов цифровой радиосвязи 2G, 3G и 4G восстанавливается.

"Сегодня проводится научная работа по разработке технологии противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G", - добавил начальник войск РЭБ.

Направление развития войск РЭБ

Кроме того, в России планируют создать космический сегмент войск радиоэлектронной борьбы на основе спутниковой группировки.

Он отметил, что в настоящий момент решена задача выбора приоритетных направлений развития войск РЭБ в долгосрочной перспективе.

"В качестве основных направлений здесь мы видим: формирование космического сегмента войск РЭБ на основе группировки космических аппаратов; создание разведывательно-ударных комплексов РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов; разработку средств функционального поражения радиоэлектронных средств мощным электромагнитным излучением; формирование единого информационно-коммуникационного пространства войск РЭБ и его интеграцию в единое информационно-коммуникационное пространство Вооруженных сил РФ", - рассказал он.

Армия,В мире,Юрий Ласточкин,НАТО,
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