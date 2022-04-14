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1 час назад

Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву

ТАСС

. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой военную помощь Вашингтона Киеву. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Блинкен обсудил с главой МИД Украины военную помощь Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Кулеба обсудили недавнее выделение президентом [США Джо Байденом] дополнительных 800 млн долларов на оружие, боеприпасы и другую помощь в области безопасности для обороны Украины", - отмечается в сообщении.

По словам Прайса, США "полны решимости продолжать оказывать содействие в области безопасности и экономическую и гуманитарную поддержку правительству и народу Украины".

В среду Байден объявил о решении Вашингтона предоставить Киеву военную помощь еще на $800 млн, в том числе 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров, 300 барражирующих снарядов Switchblade, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Армия,В мире,Дмитрий Кулеба,Нед Прайс,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,Госдеп США,
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