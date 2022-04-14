США могут передать Украине ударные беспилотники MQ-9 Reaper

США могут передать Украине ударные БПЛА MQ-9 Reaper. Как сообщает Forbes, на прошлой неделе представители Киева встретились с калифорнийским производителем военных беспилотников General Atomics.

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MQ-9 Reaper является основным разведывательно-ударным БПЛА ВВС США. Отмечается, что компания уже имеет опыт быстрой поставки беспилотников в другие страны и при поддержке Вашингтона они смогли бы оказаться в руках украинских военных летчиков в считанные дни.

Отмечается, что администрация Байдена уже планирует поставлять Украине более современное вооружение. Ранее власти США были обеспокоены тем, что передача тяжелого вооружения, вроде танков и реактивных истребителей, может привести к эскалации конфликта. По этой причине США предоставили Украине более легкое вооружение, вроде противотанковых ракет Javelin и зенитных ракет Stinger.

Кроме того, недавно Соединенные Штаты передали Киеву «дроны-камикадзе» Stinger, однако MQ-9 превосходит его по мощности.