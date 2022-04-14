Израиль испытал сверхмощный боевой лазер

Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) Министерства обороны Израиля и компания "Рафаэль" (Rafael) успешно завершили серию испытаний сверхмощного лазера. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Как уточняется, демонстрационная модель при различных сценариях успешно перехватила беспилотные летательные аппараты (БЛА), минометные снаряды, ракеты, в том числе противотанковые. Испытания являются первым этапом проводимой Управлением НИОКР Минобороны Израиля и предприятиями ВПК программы, направленной на разработку мощной лазерной системы как наземного, так и воздушного базирования. Основным разработчиком системы выступает компания "Рафаэль" в сотрудничестве с концерном Elbit Systems ("Элбит системз").

"Сегодня впервые сверхмощная лазерная система израильского производства успешно перехватила различные цели, продемонстрировав прорыв в глобальном масштабе. <...> Наша цель - как можно скорее [довести систему] до рабочего состояния, что позволит получить эффективные, недорогие и инновационные средства защиты", - сказал глава Минобороны еврейского государства Бени Ганц.

Как указал начальник Управления НИОКР Минобороны Янив Ротем, "лазер меняет правила игры благодаря простой системе управления и значительным экономическим преимуществам". Он отметил, что следующим шагом является "продолжение разработки системы и ее начального развертывания", добавив, что план израильских властей заключается в том, чтобы разместить несколько лазерных комплексов вдоль границ страны в течение следующего десятилетия.