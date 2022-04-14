Под Калининградом подняли в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27

«В ходе полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, железнодорожным путям и мостам, а также уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области», — говорится в сообщении.