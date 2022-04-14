В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
23 минуты назад

Россия под Калининградом подняла в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27

Lenta.ru

Россия в Калининградской области в рамках практических учений подняла в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27 морской авиации, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота.

Под Калининградом подняли в воздух более 10 самолетов Су-24М и Су-27
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе полетов экипажи бомбардировщиков Су-24М под прикрытием истребителей Су-27 нанесли высокоточные бомбовые удары по командным пунктам, железнодорожным путям и мостам, а также уничтожили живую силу и боевую технику условного противника на авиационном полигоне в Калининградской области», — говорится в сообщении.

Балтийский флот провел масштабные учения

Там же отметили, что бомбометание по полноразмерным мишеням выполнялось на высотах 200-2000 метров с использованием практических авиабомб.

«Все практические действия летчиков фиксировались средствами объективного контроля, установленными на боевых машинах, а также на земле в районе боевого применения. Анализ полученных данных показал стопроцентное поражение назначенных целей», — уточнили в пресс-службе.

Ранее ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Балтийского флота, сообщило, что малые ракетные корабли и ракетные катера Балтийского флота провели учебный бой, в ходе котрого отработали противодействие корабельной ударной группе (КУГ).

Армия,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители