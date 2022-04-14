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1 час назад

Канада отправит в Польшу 150 военнослужащих

RT на русском

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадская сторона в ближайшее время отправит в Польшу до 150 своих военнослужащих, чтобы помочь польским властям справиться с потоком беженцев с Украины.

Канада отправит в Польшу 150 военнослужащих
Фото: Gettyimages.ru © Patrick DonovanGettyimages.ru © Patrick Donovan

«Сегодня я объявляю о развёртывании до 150 военнослужащих Вооружённых сил Канады. Примерно 100 человек из этой группы будут развёрнуты немедленно», — цитирует её РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы.

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