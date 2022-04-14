Канада отправит в Польшу 150 военнослужащих

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что канадская сторона в ближайшее время отправит в Польшу до 150 своих военнослужащих, чтобы помочь польским властям справиться с потоком беженцев с Украины.
«Сегодня я объявляю о развёртывании до 150 военнослужащих Вооружённых сил Канады. Примерно 100 человек из этой группы будут развёрнуты немедленно», — цитирует её РИА Новости.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы.