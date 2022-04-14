Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара

«Мы не знаем точно, что там произошло (...) По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта», — заявил Кирби.