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50 минут назад

Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара

Lenta.ru

Вашингтон не располагает информацией о том, что именно стало причиной пожара на крейсере Черноморского флота ВМФ России «Москва», однако известно, что он находится на плаву и добирается до Севастополя своим ходом. Состояние крейсера в комментарии CNN оценил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не знаем точно, что там произошло (...) По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта», — заявил Кирби.

Минобороны оценило состояние крейсера "Москва" после пожара

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что принимаются меры по буксировке крейсера «Москва» в порт. В ведомстве рассказали, что очаг возгорания локализован, взрывы боеприпасов прекращены. Отмечалось также, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено.

О пожаре и последовавших детонациях боеприпасов на флагманском крейсере Черноморского флота стало известно ночью 14 апреля. Устанавливается причина произошедшего.

Армия,Джон Кирби,Минобороны России,Пентагон,
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