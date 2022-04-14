Минобороны раскрыло интересы США в биолабораториях на Украине

Глава российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов заявил, что США больше всего интересовала работа с «потенциальными агентами биологического оружия» в украинских лабораториях. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Кириллова, речь идет о возбудителях чумы, туляремии и «экономически значимых» инфекций - патогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней.

В качестве примеров он привел исследования, «имеющие двойное назначение», - проект 6166 «Развитие технологий для моделирования, оценки и предсказания влияния конфликтов и угроз распространения оружия массового поражения» и проект 9601 «Передача украинских технологий производства сложных материалов двойного назначения в Европейский союз».

В Минобороны РФ ранее заявили о получении информации из украинских биолабораторий США. В ведомстве утверждают, что там проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей и изучался перенос патогенов дикими птицами, мигрирующими между Украиной и Россией.

Замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что на Украине есть объекты для проведения биологических исследований. По ее словам, США «весьма обеспокоены», что над ними может получить контроль Россия.