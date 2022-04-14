Американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова", - сказал он.

По его словам, лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.

"На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении", - добавил Кириллов.

Он также отметил, что в январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины.