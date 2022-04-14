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46 минут назад

МО РФ: США испытывали опасные биопрепараты на пациентах в Харькове с 2019 по 2021 год

ТАСС

Американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 Харькова. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

"В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы № 3 города Харькова", - сказал он.

По его словам, лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса.

"На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении", - добавил Кириллов.

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Он также отметил, что в январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

"Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - сказал начальник российских войск РХБЗ.

Армия,Видео,Игорь Кириллов,Минобороны России,
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