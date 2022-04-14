"Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ, - сказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. - Пост исполнительного директора Украинского научно-технологического центра (УНТЦ, STCU, штаб-квартира центра находится в Киеве - прим. ТАСС) гражданин США Куртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в Калифорнийском университете <...>. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года".