Греция отказалась поставлять вооружение Украине

Греция не будет больше поставлять вооружение на Украину. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос, передает Euractiv.

«Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается», - сказал Панайотопулос, выступая в парламенте.

Он подчеркнул, что отправка большего количества оружия может ослабить обороноспособность Греции, особенно на островах.

Ранее правительство Греции направило на Украину два транспортных самолета С-130 с вооружениями, в том числе автоматами Калашникова и переносными ракетными установками.

Согласно опросу, проведенному местным MEGA TV, против решения властей об отправке военной помощи Украине выступали 66% греков. 29% поддержали решение правительства.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что больше не могут поставлять оружие Украине из своего резерва.

«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», - сказала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецким СМИ.