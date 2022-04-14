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8 минут назад

Греция отказалась поставлять вооружение Украине

Вероника Полынина

Греция не будет больше поставлять вооружение на Украину. Об этом заявил министр обороны Греции Никос Панайотопулос, передает Euractiv.

«Оборудование, которое мы отправили в Украину, поступило из наших запасов. Отправка большего количества не рассматривается», - сказал Панайотопулос, выступая в парламенте.

Он подчеркнул, что отправка большего количества оружия может ослабить обороноспособность Греции, особенно на островах.

Ранее правительство Греции направило на Украину два транспортных самолета С-130 с вооружениями, в том числе автоматами Калашникова и переносными ракетными установками.

Согласно опросу, проведенному местным MEGA TV, против решения властей об отправке военной помощи Украине выступали 66% греков. 29% поддержали решение правительства.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что больше не могут поставлять оружие Украине из своего резерва.

«Нужно честно сказать, что мы достигли предела в плане поставок из запасов бундесвера», - сказала министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт в интервью немецким СМИ.

По ее словам, Германия должна сама «быть в состоянии обеспечивать свою безопасность».

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