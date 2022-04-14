СМИ: ЕС закрыл лазейку для экспорта оружия в РФ

Евросоюз принял решение закрыть единственную лазейку в санкционном режиме против России, которая позволяет с 2014 года торговать с ней оружием. Однако для стран сообщества осталась возможность отправлять в РФ военную технику советского и российского производства для ремонта, сообщает в четверг агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц ЕС и дипломатов.

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Отмечается, что лазейку, позволявшую поставлять оружие в Россию, закрыли на прошлой неделе – это мера, принятая в рамках пятого пакета санкций из-за спецоперации России на Украине. Reuters отмечает, что в официальных сообщениях Еврокомиссии, касавшихся этих ограничений, об этом речи не шло.

Агентство, ссылаясь на официального представителя миссии Литвы при ЕС, у стран Евросоюза будет возможность продолжать транспортировать оружие российского производства в Россию для ремонта, несмотря на новые рестрикции.

Данные Еврокомиссии свидетельствуют о том, что странами ЕС в прошлом году было поставлено в Россию оружия и боеприпасов на €39 млн. Агентство также обращает внимание на то, что объем поставок в 2020 году был равен €25 млн. Оно указывает на то, что одними из крупнейших экспортеров вооружений в РФ были Франция и Германия.