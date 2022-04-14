В Минобороны опровергли фейки вокруг крейсера «Москва»

В медиа после сообщений о возгорании на борту ракетного крейсера «Москва» появилось множество непроверенных новостей. В Минобороны РФ развеяли догадки, сообщив достоверную информацию. Так, сейчас взрывы боеприпасов прекращены, а судно готовят к буксировке.

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«Экипажу судна ничего не угрожает: команду эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота. Сейчас крейсер готовят к буксировке в порт и устанавливают причины пожара», – сообщает Telegram-канал «Война с фейками», приводя официальную позицию оборонного ведомства.

Дополнительно уточняется, что это не первый фейк о кораблях Черноморского флота. Так, ранее была запущена дезинформация о якобы затоплении десантного корабля в Одесском заливе. Позже все подобные вбросы не подтверждались.

Напомним, ракетный крейсер «Москва» является флагманом Черноморского флота и входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России, базирующейся в Севастополе. Судно принимало участие в миссии в Средиземном море, а также совершало успешные стрельбы современным ракетным вооружением.