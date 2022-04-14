Стало известно о требовавшейся крейсеру «Москва» модернизации

Главная задача крейсера «Москва» — борьба с большими корабельными ударными группировками (КУГ), в том числе и авианесущими. При этом система его защиты требовала модернизации. Подробности о получившем в результате пожара повреждения корабле «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

"Концепция корабля была разработана еще в прошлом веке. Она отвечала направлениям развития военно-морского вооружения стран Запада. Но сейчас все динамично развивается, и против корабля действуют разные виды комплексов поражения — такие как средства воздушного поражения и, например, средства, которые могут нанести подводные лодки. Поэтому нужно изменять концепцию создания такого рода кораблей". Алексей Леонков, военный эксперт.

«Нужно больше уделить внимания средствам защиты корабля, потому что предполагалось, что он как флагманский корабль действует в составе других кораблей, которые осуществляют его прикрытие и защиту. То есть у него упор был сделан, в основном, на противокорабельные ударные комплексы, которые размещались в наклонных пусковых установках», — поделился эксперт.

По его словам, основное вооружение крейсера «Москва» составляют противокорабельные ракеты П-1000 «Вулкан», которые еще иногда называют «убийцами авианосцев».

Так как военно-морское вооружение сейчас динамично развивается, при создании такого рода кораблей следует больше внимания уделять их средствам защиты, отметил Леонков.

«Сейчас противокорабельные ударные комплексы, в том числе с гиперзвуковой ракетой "Гранит" — это вертикальные шахтные установки. Такое размещение, кстати, позволяет высвободить место для размещения других комплексов, которые будут защищать корабль — это комплексы противовоздушной обороны, противолодочной и противоторпедной обороны. Крейсер "Москва" таких средств имеет не в достаточном количестве», — отметил эксперт.

Также на крейсере можно поставить более современные комплексы ПВО, имеющие меньшее время реакции и большие возможности по поражению воздушных целей, заметил Леонков.