Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине

Минобороны России показало видео с кадрами работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе специальной военной операции.

В ролике демонстрируется продвижение ракетного комплекса «Штурм-С» по лесной местности и полям, а также произведение выстрела. Кроме того, показана работа расчета «Фагота», передает РИА «Новости».