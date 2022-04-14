Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине

Минобороны России показало видео с кадрами работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе специальной военной операции.
В ролике демонстрируется продвижение ракетного комплекса «Штурм-С» по лесной местности и полям, а также произведение выстрела. Кроме того, показана работа расчета «Фагота», передает РИА «Новости».
Ранее российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.