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2 часа назад

Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Минобороны России показало видео с кадрами работы расчетов самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» и переносных противотанковых ракетных комплексов «Фагот» в ходе специальной военной операции.

Минобороны показало работу противотанковых подразделений на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ролике демонстрируется продвижение ракетного комплекса «Штурм-С» по лесной местности и полям, а также произведение выстрела. Кроме того, показана работа расчета «Фагота», передает РИА «Новости».

Ранее российское Минобороны опубликовало кадры действий группы ударных вертолетов Ми-24, Ми-28Н и Ка-52 по уничтожению огневых позиций ПВО и бронетехники украинских силовиков.

Армия,Минобороны России,
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