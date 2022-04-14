США разместили в Литве артиллерийский батальон с гаубицами Paladin

Артиллерийский батальон из состава национальной гвардии американского штата Пенсильвания с самоходными гаубицами Paladin прибыл в Литву в качестве подкрепления размещенного в балтийской республике американского ротационного бронетанкового батальона. Об этом в четверг сообщило командование армии Литвы.

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"К месту расположения прибыл батальон из состава 109-го артиллерийского полка пенсильванской Национальной гвардии США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте вооруженных сил.

На вооружении прибывшего подразделения находится батарея 155-миллиметровых самоходных гаубиц M109A6 Paladin. Утверждается, что в район центрального полигона армии Литвы в Пабраде, где дислоцированы американские военные, прибыло всего более 100 единиц транспортных средств.