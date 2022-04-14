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10 минут назад

США разместили в Литве артиллерийский батальон с гаубицами Paladin

ТАСС

Артиллерийский батальон из состава национальной гвардии американского штата Пенсильвания с самоходными гаубицами Paladin прибыл в Литву в качестве подкрепления размещенного в балтийской республике американского ротационного бронетанкового батальона. Об этом в четверг сообщило командование армии Литвы.

США разместили в Литве артиллерийский батальон с гаубицами Paladin
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"К месту расположения прибыл батальон из состава 109-го артиллерийского полка пенсильванской Национальной гвардии США", - говорится в сообщении, размещенном на сайте вооруженных сил.

На вооружении прибывшего подразделения находится батарея 155-миллиметровых самоходных гаубиц M109A6 Paladin. Утверждается, что в район центрального полигона армии Литвы в Пабраде, где дислоцированы американские военные, прибыло всего более 100 единиц транспортных средств.

С 2014 года в рамках миссии Atlantic Resolve в Литве "для усиления восточного фланга НАТО" размещается сменный контингент батальонного уровня армии США. Проведено более 10 его ротаций.

Армия,НАТО,
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