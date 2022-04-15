В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
12 минут назад

Украинский пленный назвал причину сдачи морпехов ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления. Такую причину назвал пленный украинский военнослужащий, его цитирует РИА Новости.

Украинский пленный назвал причину сдачи морпехов ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам пленного украинского морпеха Евгения, сопротивляться дальше было бессмысленно. «Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились», — заявил он.

«Вечером будет поздно»: Кадыров дал Мариуполю один день на сдачу города

14 апреля штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о 1350 сдавшихся в плен украинских морпехах в Мариуполе.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что в районе металлургического комбината имени Ильича в Мариуполе сдались в плен и добровольно сложили оружие 1026 военных ВСУ. По его словам, оружие сложили военные 36-й бригады морской пехоты, среди них — 162 офицера.

Армия,Игорь Конашенков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители