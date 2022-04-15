Украинский пленный назвал причину сдачи морпехов ВСУ

Морпехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен в Мариуполе из-за бессмысленности сопротивления. Такую причину назвал пленный украинский военнослужащий, его цитирует РИА Новости.

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По словам пленного украинского морпеха Евгения, сопротивляться дальше было бессмысленно. «Заканчивалась провизия, вода, снаряды, патроны. Нам даже никто не помогал. Командиры не препятствовали сдаче в плен. Они тоже согласились», — заявил он.

14 апреля штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о 1350 сдавшихся в плен украинских морпехах в Мариуполе.