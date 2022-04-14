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53 минуты назад

В НАТО подвели итоги совместных учений со Швецией и Финляндией

Lenta.ru

Представители НАТО подвели промежуточные итоги совместных учений членов альянса со Швецией и Финляндией, проходящих с начала недели у границ России. Как подчеркнули в альянсе, стороны посвятили учения в том числе маневрам, связанным с «отработкой возможных сценариев развития событий в Прибалтике». Об этом говорится в заявлении на сайте НАТО.

В НАТО подвели итоги совместных учений со Швецией и Финляндией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о работе в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Постоянные базы миссии расположены в Литве и Эстонии.

«Учения включали боевую подготовку в воздухе, дозаправку в воздухе, а также идентификацию и сопровождение самолета, потерявшего связь. У нас была возможность потренироваться и улучшить способность военно-воздушных сил НАТО действовать вместе», — говорится в заявлении.

Эти учения проводятся на фоне сообщений о том, что уже летом 2022-го Швеция и Финляндия могут вступить в состав НАТО. Один из источников газеты The Times, высокопоставленный американский чиновник, заявлял, что считает это последствием стратегического просчета России. По словам собеседника издания, вопрос о вступлении еще двух стран в Североатлантический альянс поднимался в ходе недавних переговоров в Европе.

Армия,НАТО,
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