Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет и взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. "Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - добавили в военном ведомстве, отметив, что причины пожара устанавливаются.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.