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22 минуты назад

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализовали

ТАСС

Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован, открытого горения нет и взрывы боеприпасов прекращены. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены", - заявили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. "Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - добавили в военном ведомстве, отметив, что причины пожара устанавливаются.

В четверг в Минобороны РФ сообщили, что гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей вследствие пожара, экипаж эвакуирован. В министерстве сообщили, что причины пожара устанавливаются.

"Москва" - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием "Слава". В 1996 году крейсер получил свое нынешнее название. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

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Армия,Видео,Минобороны России,
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