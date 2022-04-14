Американцы разлюбили свою армию

Сегодня в США отмечается рекордное уменьшение притока рекрутов. В 2022 году численность армии составляет 476 тысяч человек, на следующий год она уменьшится на три тысячи. «Брайтбарт ньюс» приводит мнение экспертов, называющих ситуацию беспрецедентной. Таких проблем с набором новобранцев Пентагон не испытывал на протяжении последних 30 лет. Подразделения недоукомплектованы на 10 процентов.

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В этом отчасти винят пандемию, когда люди отказывались служить из-за угрозы, что их обяжут вакцинироваться. Около трех тысяч солдат уволились, не пожелав прививаться предложенной им вакциной.

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Но главная проблема в том, что осталось слишком мало американцев, пригодных для службы. Ведь солдат должен иметь хорошую физическую форму. Генералы жалуются на недопустимое ожирение молодежи, причем эта тенденция нарастает год от года. Однако службы здравоохранения полностью ее игнорируют. Кроме того, все больше молодых людей страдают от проблем с психикой и при этом должны постоянно находиться под надзором врачей. Это происходит в том числе из-за растущей наркомании и легализации марихуаны. Многим военнослужащим необходимо регулярно принимать психотропные препараты, чтобы оставаться в своем уме.

Из приходящих на призывные пункты молодых людей менее 25 процентов не получают отказа и зачисляются на службу. А еще популярность армии сильно снизилась после бегства американских войск из Афганистана и военных преступлений, совершенных в ходе бесславных войн на Ближнем Востоке. С другой стороны, сегодня многие компании предлагают своим новым молодым сотрудникам курсы обучения и различные финансовые льготы…