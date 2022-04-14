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52 минуты назад

Раскрыты задачи полета американского разведчика возле крейсера «Москва»

Lenta.ruиещё 4

Военный эксперт Виктор Литовкин раскрыл задачи американского самолета-разведчика Boeing P-8A Poseidon, который летал возле крейсера «Москва» проекта 1164 «Атлант». В США хотят оценить повреждения корабля. Об этом эксперт сообщил News.ru.

Раскрыты задачи американского разведчика возле крейсера «Москва»
Фото: ReutersReuters

«США хотят узнать, какие повреждения получил крейсер, что вышло из строя, какие придется принимать меры руководству ВМФ РФ, чтобы корабль вернуть в строй, сколько потребуется для этого времени. Американцы все это анализируют, для них это очень интересно. Надо понять, почему произошел предположительный взрыв боеприпаса. Это очень важная информация. Я не исключаю, что производилась фото и видеосъемка всего», — сообщил он.

Пентагон оценил состояние крейсера «Москва» после пожара

Литовкин отметил, что крейсер «Москва» несет противокорабельные ракеты «Вулкан» и систему противовоздушной обороны «Кинжал», которая может поразить любой самолет. Также в арсенал корабля входят реактивный бомбомет и торпедные аппараты.

По данным портала Flightradar, патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon зафиксировали примерно в 70 километрах от крейсера. Самолет находился в восточной части воздушного пространства Румынии.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Константин Сивков предположил, что крейсер «Москва» можно восстановить в течение года.

14 апреля в Министерстве обороны России сообщили, что ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения после детонации боезапаса.

Армия,Константин Сивков,Виктор Литовкин,Минобороны России,Boeing,Пентагон,
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