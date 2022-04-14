Раскрыты задачи американского разведчика возле крейсера «Москва»

«США хотят узнать, какие повреждения получил крейсер, что вышло из строя, какие придется принимать меры руководству ВМФ РФ, чтобы корабль вернуть в строй, сколько потребуется для этого времени. Американцы все это анализируют, для них это очень интересно. Надо понять, почему произошел предположительный взрыв боеприпаса. Это очень важная информация. Я не исключаю, что производилась фото и видеосъемка всего», — сообщил он.