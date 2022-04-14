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2 часа назад

Кадыров назвал место успешных штурмов украинских радикалов

РИА "ФедералПресс"

Кадыровцы обнаружили оборудование украинских связистов. Об этом чеченский лидер Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале.

Кадыров назвал место успешных штурмов украинских радикалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На очередных кадрах мы можем видеть разворошенное гнездо несчастного отпрыска Бандеры. Судя по всему, здесь вел свою скрытую деятельность один из связистов украинской армии», – заявил Рамзан Кадыров.

Он отметил, что нацисты не могут ничего штурмовать, кроме социальных сетей, потому что они не привыкли, чтобы кто-то оказывал сопротивление.

На кадрах видно несколько ящиков оборудования и украинский военный билет. Рамзан Кадыров сказал, что все находки были переданы российским войскам для использования.

Ранее «ФедералПресс» писал, что бойцы Кадырова спасли украинскую бабушку. Фото: ФедералПресс / Виктор Вытольский

Армия,Виктор Вытольский,Рамзан Кадыров,
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