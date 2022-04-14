Считавшийся погибшим на Украине российский солдат вышел на связь

Российский солдат, которого считали погибшим во время спецоперации на Украине, вышел на связь с родными. Об этом сообщил глава администрации Куюргазинского района Башкирии Юлай Ильясов на своей странице во «ВКонтакте».

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Как рассказал чиновник, 13 апреля вместе с районным военкомом приехал к родственникам контрактника, чтобы сообщить о его гибели и взять образцы ДНК для возможного опознания.

«Маму увезли на скорой. Слезы лились из глаз», — рассказал подписчикам чиновник.

Однако, по словам Ильясова, в тот же день солдат сам позвонил матери и сообщил, что с ним все в порядке. Оказалось, что погиб другой военнослужащий, которого по ошибке приняли за контрактника из Башкирии. Глава района поблагодарил Всевышнего за эту хорошую для родителей контрактника новость и одновременно выразил соболезнования семье, в которую все же пришло горе.