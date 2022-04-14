Стало известно о ликвидации в Мариуполе замкомандира «Азова»

В Мариуполе ликвидирован заместитель командира националистического батальона «Азов» по боевой и специальной подготовке Виталий Грицаенко с позывным «Гоголь». Об этом сообщает LifeShot со ссылкой на украинские СМИ.

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По данным Харьковского национального университета внутренних дел, Грицаенко погиб 20 марта. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

Накануне Минобороны России сообщило, что морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов».