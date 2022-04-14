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41 минуту назад

Стало известно о ликвидации в Мариуполе замкомандира «Азова»

Lenta.ru

В Мариуполе ликвидирован заместитель командира националистического батальона «Азов» по боевой и специальной подготовке Виталий Грицаенко с позывным «Гоголь». Об этом сообщает LifeShot со ссылкой на украинские СМИ.

Стало известно о ликвидации в Мариуполе замкомандира «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Харьковского национального университета внутренних дел, Грицаенко погиб 20 марта. Другие подробности в настоящий момент не приводятся.

Накануне Минобороны России сообщило, что морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов».

Считавшийся погибшим на Украине российский солдат вышел на связь

В середине марта сообщалось, что российские военные уничтожили одного из главных идеологов «Азова» Николая Кравченко. Националист с позывным «Крук» (укр. Ворон) погиб в окруженном силами Донецкой народной республики Мариуполе. Официально украинские власти пока не подтверждали эту информацию.

Армия,Николай Кравченко,Минобороны России,
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