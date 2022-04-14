Русские беспилотники будут распознавать технику НАТО

Русские беспилотники начнут распознавать технику НАТО. В России создадут список военной техники стран, которые входят в Североатлантический альянс. Так, дроны смогут автоматически вычислять, кому принадлежит вооружение. Об этом сообщает телеканал «Царьград».
Известно, что разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО.
После этого они смогут автоматически идентифицировать технику на поле боя, создавать карту расположения позиций противника и транслировать ее в командный пункт.
В каталог загрузят образцы вооружений НАТО в видимом диапазоне и в инфракрасном. Сформирован список будет за счёт алгоритмов нейросетевого обучения. Причём идентифицировать технику НАТО можно будет даже если видно только ее часть.