Русские беспилотники будут распознавать технику НАТО

Русские беспилотники начнут распознавать технику НАТО. В России создадут список военной техники стран, которые входят в Североатлантический альянс. Так, дроны смогут автоматически вычислять, кому принадлежит вооружение. Об этом сообщает телеканал «Царьград».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Известно, что разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО.

После этого они смогут автоматически идентифицировать технику на поле боя, создавать карту расположения позиций противника и транслировать ее в командный пункт.