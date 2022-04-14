Журналистам впервые показали левый берег осажденного Мариуполя

Началась эвакуация жителей из Левобережного района Мариуполя. Корреспондентам "РГ" в сопровождении военных впервые удалось проехать на левый берег осажденного города, чтобы увидеть, как работают гуманитарные коридоры.

Фото: Владимир Аносов/ РГ Владимир Аносов/ РГ

Решение ехать в Мариуполь приняли, несмотря на проливной дождь, который начался с самого утра. Из Донецка, где мы расположились, до Мариуполя - почти 90 километров. Двигались в сопровождении военных, и гражданский редакционный джип ярко выделялся на фоне армейских автомобилей.

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Проехать с правого на левый берег Мариуполя проще всего через мост в центре города, который ведет сразу к заводу "Азовсталь". Но сейчас по этому пути нельзя - дорога обстреливается. Поэтому, чтобы попасть в Левобережный район, приходится двигаться в объезд - по трассе на Новоазовск, а затем сворачивать опять к Мариуполю.

Чем ближе к городу, тем ярче ощущение близости фронта. И на этом участке он как бы сужается, остается более короткий отрезок, чем был раньше. Заметно, что некоторые блокпосты перемещают на другое место. И все чаще встречается разбитая и сгоревшая техника ВСУ - прямо на дорогах или на обочинах. Попадаются брошенные окопы и ДЗОТы. Но по бокам трассы очень много и сгоревших гражданских машин.

Перед въездом в город останавливаемся и одеваем каски и бронежилеты с надписью PRESSA. Даже маленькое пренебрежение безопасностью здесь непростительно. Например, несколько дней назад в колесо нашего редакционного джипа угодила шальная пуля, непонятно откуда прилетевшая - ведь место, где мы ехали, казалось спокойным. Но колесо прошило насквозь и его позже пришлось менять.

Надев бронежилеты, продолжаем движение и видим, что на въезде в город посреди жилых кварталов стоит наполовину сгоревший джип зеленого цвета. На его бортах - эмблемы нацформирования"Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ). Машина была уничтожена милицией ДНР, когда шла зачистка этой территории.

Здесь уже отчетливо слышны звуки канонады тяжелой артиллерии. Гулкие выстрелы продолжаются, кажется, бесконечно.

- Это с наших позиций бьют по ВСУ, - поясняет один из бойцов милиции ДНР, который нас сопровождает.

В городе часто видишь многоэтажки, которые разрушены или полностью сгорели, то там, то здесь прямо посреди улицы - воронки от разорвавшихся снарядов. Но еще больше домов совершенно целых, нетронутых. И это соседство поражает.

Миновав несколько КПП, мы подъезжаем к пятиэтажному административному зданию, на котором висит российский флаг. Возле него небольшая очередь, что выглядит удивительно - ведь город кажется пустым, просто так по улицам никто не ходит. Люди жмутся под зонтиками, дождь не прекращается. В этом здании прямо на первом этаже, под навесом стоят столы, стулья: сотрудники городской милиции здесь проверяют паспорта у жителей и выдают пропуска для передвижения по городу.

Нам удалось поговорить с одним из руководителей милиции ДНР, который рассказал, как проходит эвакуация жителей.

- Сегодня и вчера среди лиц, которые хотели по гуманитарным коридорам выехать из города, было выявлено 10 военнослужащих ВСУ, - рассказывает полковник милиции ДНР Алексей Скворцов. - Они хотели ускользнуть. Их вычисляют по характерным повадкам и нестыковкам в показаниях. Также мы обязательно опрашиваем родственников и друзей местных жителей. Если люди подтверждают, что человек действительно здесь постоянно находился и не участвовал в боевых действиях - ему выдается пропуск. Люди идут с нами на контакт: они устали от всего происходящего и хотят, чтобы это поскорее закончилось.

По словам Алексея Скворцова, эвакуация мирных жителей Левобережного района только началась и идет сложно: на улицах иногда по-прежнему действуют снайперы и это парализует движение на некоторых участках на весь день. Милиция ДНР работает как правоохранительные органы, а вот администрации как таковой пока нет, и это очень осложняет работу с населением.

В сопровождении военных, мы проехали по нескольким ближайшим улицам города: далеко не во все районы можно направиться. В одном из дворов столкнулись с местной жительницей, она представилась Тамарой. Женщина была испугана всем происходящим и очень измотана. Зонтика у нее не было, поэтому на голову она вместо шапки повязала полиэтиленовый пакет.

- ВСУ стояли у нас во дворе, их боевая техника была расположена прямо между домами, - рассказала Тамара. - При обстрелах мы вынуждены были прятаться в гаражах, поскольку в подвал дома они нас не пускали: расположились там сами. Стреляли из техники и пушек прямо со двора, а потом убегали в подвал. Но нас не трогали.

Владимир Аносов/ РГ