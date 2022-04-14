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59 минут назад

В США испытали лазерную пушку на рое беспилотников

Ferra.ru

Американские военные отчитались об успешных испытаниях системы High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой.

В США испытали лазерную пушку на рое беспилотников
Фото: ВикипедияВикипедия

Сообщается, что HELWS был интегрирован в состав зенитного ракетного комплекса Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). При этом, в рамках испытаний, система успешно поразила сразу два роя, состоящих из девяти беспилотников.

Напомним, что разработкой HELWS занимаются специалисты компании Raytheon. Она получила контракт на разработку лазерного комплекса в 2019 году. Тогда же стало известно, что военные США намерены получить систему с лазерным излучателем и электронно-оптической станцией.

В основу опытного образца HELWS легла боевая машина Polaris MRZR.

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