В США испытали лазерную пушку на рое беспилотников

Сообщается, что HELWS был интегрирован в состав зенитного ракетного комплекса Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). При этом, в рамках испытаний, система успешно поразила сразу два роя, состоящих из девяти беспилотников.

Напомним, что разработкой HELWS занимаются специалисты компании Raytheon. Она получила контракт на разработку лазерного комплекса в 2019 году. Тогда же стало известно, что военные США намерены получить систему с лазерным излучателем и электронно-оптической станцией.