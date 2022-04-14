Минобороны РФ сообщило о пожаре на ракетном крейсере «Москва»

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса из-за пожара. Об этом со ссылкой на Минобороны России пишет ТАСС.

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«В результате пожара на ракетном крейсере «Москва» сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», - пояснили в военном ведомстве.

По информации Минобороны России, причины пожара устанавливаются.

В 2018-2020 годах крейсер «Москва» прошел модернизацию. На корабле капитально отремонтировали двигатель, заменили дизель-генераторы и системы РТС. Кроме того, были заменены сотни метров кабель-трасс, отмечает РИА Новости.

Крейсер был вооружен противокорабельными ракетами «Базальт» («Вулкан»), зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса», установками «АК-130» и «АК-630», пишет РБК.