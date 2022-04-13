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45 минут назад

В Минобороны России сообщили о полном освобождении от боевиков «Азова» порта в Мариуполе

RT на русскомиещё 6

В Мариуполе полностью освободили морской торговый порт от боевиков украинского нацбатальона «Азов», следует из заявления Минобороны России.

Порт Мариуполя полностью освобожден от боевиков «Азова»
Фото: ReutersReuters

«В городе Мариуполь полностью освобождён от боевиков нацистского формирования «Азов» морской торговый порт. Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские военнослужащие пресекли попытку прорыва окружённых на территории завода Ильича в Мариуполе остатков подразделений ВСУ.

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По словам главы ДНР Дениса Пушилина, операция по освобождению территории республики будет интенсифицирована.

Армия,В мире,Денис Пушилин,Минобороны России,
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