Минобороны сообщило об освобождении морского порта Мариуполя

Морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Бойцы российских вооруженных сил и Донецкой народной республики (ДНР) смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.
Конашенков подчеркнул, что оставшиеся в Мариуполе украинские военные и бойцы «Азова» блокированы и не имеют возможности вырваться с территории города.
Ранее в Министерстве обороны заявили, что в случае нанесения Украиной ударов по российским городам и попыток совершения в них диверсий, российская армия нанесет высокоточным оружием удары по командным центрам, в том числе тем, которые расположены в Киеве.