Минобороны сообщило об освобождении морского порта Мариуполя

Морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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Бойцы российских вооруженных сил и Донецкой народной республики (ДНР) смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.

Конашенков подчеркнул, что оставшиеся в Мариуполе украинские военные и бойцы «Азова» блокированы и не имеют возможности вырваться с территории города.