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52 минуты назад

Минобороны сообщило об освобождении морского порта Мариуполя

Lenta.ru

Морской торговый порт Мариуполя был полностью освобожден от бойцов нацистского формирования «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило об освобождении морского порта Мариуполя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бойцы российских вооруженных сил и Донецкой народной республики (ДНР) смогли освободить всех заложников, которые удерживались на судах, расположенных в порту.

Конашенков подчеркнул, что оставшиеся в Мариуполе украинские военные и бойцы «Азова» блокированы и не имеют возможности вырваться с территории города.

Ранее в Министерстве обороны заявили, что в случае нанесения Украиной ударов по российским городам и попыток совершения в них диверсий, российская армия нанесет высокоточным оружием удары по командным центрам, в том числе тем, которые расположены в Киеве.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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