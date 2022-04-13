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25 минут назад

Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву из-за атак по России

Lenta.ruиещё 2

В случае продолжения украинскими войсками атак по объектам на территории РФ, со стороны России может последовать удар по Киеву. Об этом в среду, 13 апреля, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны предупредило о возможном ударе по Киеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в оборонном ведомстве видят попытки диверсий в атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проводятся по российским объектам.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными Силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», — резюмировал Конашенков.

13 апреля в деревне Гордеевка Курской области со стороны Украины был обстрелян пропускной пункт. Пограничники подавили огневые точки ответным огнем, с российской стороны жертв нет.

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9 апреля на российско-украинской границе около деревни Елизаветовка Глушковского района Курской области обстреляли пограничный пост. В результате обстрела никто не пострадал.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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