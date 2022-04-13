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8 минут назад

Politico: решение Байдена снять ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

Газета.Ruиещё 2

Республиканская партия выступила против решения президента США Джо Байдена снять с вооружения крылатую ракету морского базирования с ядерным боезарядом, вызвав таким образом раскол в конгрессе, пишет издание Politico.

Politico: решение Байдена вызвало раскол в Конгрессе США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Главный представитель партии в комиссии палаты представителей по стратегическим силам ВС США, которая занимается курированием всего ядерного арсенала страны, Душ Ламборн, заявил, что Республиканская партия обязана воспрепятствовать решению главы государства.

«Так или иначе мы должны отменить это решение», — сказал он.

Ранее республиканцы уже подвергали критике бюджет национальный обороны Байдена на 2023 финансовый год, который составил $813 млрд. По их мнению, этой суммы недостаточно для борьбы с высокой инфляцией и удовлетворения потребностей военачальников по всему миру.

При этом сторонники политики Байдена обосновывают его решение тем, что крылатая ракета морского базирования поспособствует гонке вооружений с Россией и Китаем.

Армия,Джозеф Байден,Республиканская партия США,Конгресс США,
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