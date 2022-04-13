Politico: решение Байдена вызвало раскол в Конгрессе США

Республиканская партия выступила против решения президента США Джо Байдена снять с вооружения крылатую ракету морского базирования с ядерным боезарядом, вызвав таким образом раскол в конгрессе, пишет издание Politico.

Главный представитель партии в комиссии палаты представителей по стратегическим силам ВС США, которая занимается курированием всего ядерного арсенала страны, Душ Ламборн, заявил, что Республиканская партия обязана воспрепятствовать решению главы государства.

«Так или иначе мы должны отменить это решение», — сказал он.

Ранее республиканцы уже подвергали критике бюджет национальный обороны Байдена на 2023 финансовый год, который составил $813 млрд. По их мнению, этой суммы недостаточно для борьбы с высокой инфляцией и удовлетворения потребностей военачальников по всему миру.