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55 минут назад

Шольц пообещал поставить Украине больше оружия

Lenta.ru

Власти Германии готовы поставить еще больше оружия Киеву в ближайшее время, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует Reuters.

Шольц пообещал поставить Украине больше оружия
Фото: ReutersReuters

«Мы поставляем и мы будем поставлять [оружие]. Мы будем делать это в тесной координации с союзниками, Германия не будет действовать отличным от других стран образом», — подчеркнул политик.

Шольц также ответил на критику Берлина за медленные поставки: по мнению канцлера, у многих стран Восточной Европы больше советского оружия, которое можно оперативно поставить Киеву.

Кроме того, немецким властям приходится учитывать и другие сложности: например, гарантию того, что немецкие служащие не поедут для поставок или обслуживания техники на территорию Украины.

Правящая в Германии коалиция «Светофор» (социал-демократы (СДПГ), «Зеленые» и либералы) ранее договорилась по поставкам тяжелых вооружений Украине.

Армия,Олаф Шольц,
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